Kiedy miał jedena¶cie lat i grał w juniorach Lierse, wielokrotnie miał problemy z rodzicami swoich rywali. Zatrzymywali go i nie pozwalali wej¶ć na boisko. Nie mie¶ciło im się w głowie, że dziecko może być tak wyro¶nięte. By uczestniczyć w meczach, musiał mieć ze sob± legitymację szkoln±, któr± póĽniej rodzice przekazywali sobie z r±k do r±k nie mog±c uwierzyć, że faktycznie jest rówie¶nikiem ich synów.

Przez ponad 14 kolejnych lat niewiele się zmieniło. Napastnik Belgii w pierwszej chwili nadal przykuwa uwagę swoim wygl±dem. Ma ponad 190 cm wzrostu i waży 94 kg. Fizyczny napastnik? To tylko czę¶ć prawdy. Lukaku podczas mundialu imponuje form± i zdobywa bramki, które w stereotypowym my¶leniu nie do końca do niego pasuj±.

Gole w stylu Messiego

W pierwszy meczu dwukrotnie pokonał bramkarza Panamy. Najpierw strzałem głow±, gdy wykorzystał celne do¶rodkowanie De Bruyne, a póĽniej podcinaj±c piłkę nad Jaime Penedo. W meczu z Tunezj±, która zaimponowała dobr± organizacj± gry przeciwko Anglii, miało być mu trudniej.

Tymczasem już po kwadransie cieszył się z pierwszego gola. Precyzyjny strzał lew± nog± sprawił, że tunezyjski bramkarz był bez szans. Kolejna bramka to znów pokaz techniki. Delikatne przyłożenie lewej stopy do piłki i delikatne przerzucenie jej nad bramkarzem. Gdy Messi jest bez formy, kto¶ inny zdobywa bramki w jego stylu. Co najbardziej zadziwiaj±ce, ten kto¶ jest od niego 21 cm wyższy i ponad 20 kg cięższy.

W Rosji, Lukaku zachwyca skuteczno¶ci±. Jest pierwszym piłkarzem od czasów Diego Maradony, który zdobył po dwa gole w dwóch kolejnych meczach M¦. Żaden inny belgijski piłkarz nigdy nie strzelił czterech goli na wielkim turnieju. Zawodnikowi United wystarczyły do tego tylko dwa mecze. W dodatku, przeciwko Tunezji, zeszedł z boiska po godzinie gry, gdy wynik był już rozstrzygnięty.

Najlepszy król strzelców w XXI wieku?

Faza grupowa tegorocznego mundialu pozwala wierzyć, że król strzelców zdobędzie najwięcej goli od lat. Poprzednie Mistrzostwa ¦wiata nie były pod tym względem najbardziej udane. W Brazylii najlepszy był James Rodriguez z 6 golami. Jeszcze gorzej pod tym względem było w 2010 i 2006 roku, gdy najskuteczniejsi zawodnicy strzelili po 5 goli. W XXI wieku najlepszy jest Ronaldo, który w Korei i Japonii pokonał bramkarzy 8 razy.

W Rosji najlepsi s± Cristiano Ronaldo i wła¶nie Lukaku. Obaj maj± po 4 gole. Sytuacja ich zespołów jest na tyle dobra, że pozwala już my¶leć o fazie pucharowej.

Kolejne spotkanie zagraj± z Angli± (28.06). Prawdopodobnie będzie to mecz rozstrzygaj±cy o pierwszym miejscu w grupie G.