frodozbagien pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Może być ciekawie; bo o ile Niemcy w pierwszym składzie , to prawie(!) zawsze maszyna do zabijania, to z rezerwowymi może być śmiesznie słabo; pamiętacie 2 x 0:0 z Polską w meczach towarzyskich?