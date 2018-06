Dzięki zwycięstwu Nigerii z Islandią 2:0, Argentyna wciąż ma realne szanse na wyjście z grupy. Ostatni mecz gra z ekipą z Afryki. Jak wygra, a Islandia nie sprawi sensacji z Chorwacją, Albicelestes będą w 1/8 finału.

***

Kacper Sosnowski: Argentyna cały czas pogrążona w smutku? Czy zwycięstwo Nigerii nad Islandią wprawia was w lepszy humor?

Jorge Alberto: Wygrana Nigerii oczywiście jest dobra, bo daje Argentynie możliwość myślenia o 1/8 finału mistrzostw. Jest takim promykiem nadziei w całej lawinie złych informacji, które od czwartku krążą po naszym kraju. Najważniejsze w tym wszystkim jest, że odzyskujemy względny spokój. Po fali krytyki w prasie, pewnego rodzaju hańby, która spadła na ten kraj i odebraniu wszelkiego entuzjazmu, radości z gry naszych piłkarzy, znów możemy stanąć i niemal wszystko zależy od nas. Oczywiście, mamy szansę pokonać Nigerię, jednak to wcale nie będzie łatwe. Przypomnę tylko, że w listopadzie poprzedniego roku przegraliśmy z nimi 2:4. Myślę, że większym problemem dotyczącym tego spotkania będzie jednak przeklęta presja, która jest już nałożona na całą drużynę, a nie tylko na Messiego.

Wiem, że Argentyna to nie tylko Messi, tyle że waszą drużynę postrzega się przez pryzmat piłkarskiego geniusza, który na wielkie turnieje ze sportowego nieba schodzi na ziemię.

- Messi to i tak najlepszy piłkarz na tej planecie. Jeśli porównamy go do Ronaldo czy Neymara, to dla mnie jest kimś więcej. Tylko, że musimy patrzeć na nich w pewnym kontekście. Drużyna to nie jest tylko jeden piłkarz, ale 11 ludzi. Jeden z 11 znaczy niewiele. Dlatego można zastanowić się, jak funkcjonowaliby Ronaldo czy Neymar włożeni osobno do tak słabo funkcjonującej Argentyny. Do tego, nawet na kogoś takiego jak Messi też przychodzi kryzys, nie pomaga mu presja. Ta nakładana obecnie przez nasz kraj, wierzcie mi, jest olbrzymia.

Trochę to widać. Waszemu Bogowi piłki podczas meczu z Chorwacją puszczały nerwy. Nawet się jego zachowaniem w końcówce spotkania można było zdziwić.

- Ronaldo też spokojny jest do czasu, to samo z Neymarem. Wielcy piłkarze, ci na których głównie patrzą wszyscy, najbardziej takie mecze przeżywają. To był dramat, dlatego frustracja Messiego była tak widoczna. A widzieliście jak spotkanie przeżywał Diego Maradona? Nawet on z jakością ze swoich najlepszych lat nie pomógłby teraz Argentynie.

Trudno mieć nadzieję, że za kilka dni inna będzie gra całej drużyny. Czy bierze pan pod uwagę, albo potrafi sobie wyobrazić, brak kwalifikacji Albicelestes do 1/8 finału?

- Po meczu z Chorwacją przez nasz kraj przeszedł pożar. W tym ostatnim meczu z Nigerią wszystko będzie możliwe. Wolałbym sobie jednak odpadnięcia z rosyjskiego turnieju po fazie grupowej nie wyobrażać.

Mundial. Terminarz mistrzostw świata

Drabinka finałowa i terminarz

Wytypuj wyniki Mundialu