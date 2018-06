Henryk Kowalski pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Jaki karny ? To symulant. Na powtórce widać dokładnie że w chwili gdy Kostarykańczyk póścił go Neymar raptownie wygiął się do tyłu. Jak naciągnięta sprężyna. Powinien dostać żółtą kartkę za próbę wymuszenia.