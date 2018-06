Do momentu stracenia pierwszej bramki Argentyna prezentowała się poprawnie. Po sprezentowanym w drugiej połowie przez bramkarza Willy'ego Caballero golu gra podopiecznych Jorge Sampaoliego zupełnie się jednak posypała.

Wysoka porażka z Chorwatami oraz remis w pierwszej kolejce z Islandią praktycznie przekreślają szanse Argentyńczyków na awans do fazy pucharowej rozgrywek. By wyjść z grupy, nie tylko muszą pokonać wysoko w ostatniej serii gier Nigerię, ale liczyć też na to, że Islandczycy pogubią punkty w dwóch spotkaniach, jakie mają jeszcze do rozegrania.

Beznadziejną grę i sytuację zespołu wymownie minutą ciszy podsumowali dziennikarze argentyńskiej telewizji TyC Sports.