Argentyna przegrała 0:3 z Chorwacją, a wcześniej tylko zremisowała z Islandią (1:1), dlatego w ostatnim meczu muszą wygrać z Nigerią, jeśli wciąż marzą o awansie. Pokrzyżować nieco im plany może Chorwacja, jeśli w trzecim spotkaniu z Islandią zagrałaby np. na "pół gwizdka". Pomocnik Luka Modrić jednak temu zaprzecza:

- Zamierzamy wygrać z Islandią, tym samym pomagając Argentynie - powiedział gracz Realu Madryt cytowany przez portal clarin.com.

I dodał: - Lionel Messi to fantastyczny piłkarz, ale nie może robić wszystkiego sam. Piłka nożna to gra zespołowa i nawet wielki piłkarz potrzebuje wsparcia. Byliśmy dobrze zorganizowani, staraliśmy się wyłączyć Mascherano i innych piłkarzy. To było najważniejsze, zwłaszcza w drugiej połowie - podsumował Modrić.



W piątek Islandia zmierzy się z Nigerią. W ramach 3. kolejki fazy grupowej Argentyna zagra z reprezentantem Afryki, a Chorwacja z Islandią.



W grupie D prowadzi Chorwacja z sześcioma punktami, druga jest Islandia, która ma punkt, ale rozegrała tylko jeden mecz. Trzecia jest Argentyna (1 pkt), a ostatnia Nigeria, która nie ma żadnych "oczek".