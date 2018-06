ml2403 12 minut temu Oceniono 2 razy 2

Przepisy mówią w tej sprawie jednoznacznie. Nawet nieskuteczna próba fizycznej agresji w stosunku do zawodnika powinna być ukarana czerwoną kartką. Tutaj sytuacja była bezdyskusyjna. Skoro sędzia dał żółtą kartkę to znaczy, że sytuację widział więc nie powinien jej inaczej interpretować, a z drugiej strony co robił ten siedzący na VAR i dlaczego nie widział tego zajścia jak kwalifikującego się na czerwoną kartkę, bo wtedy ma obowiązek interweniować. To może FIFA odpowie na te pytania.