postulat_22 pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

Nawet Messi nie wygra meczu sam. Musi mieć wsparcie kolegów, choćby tylko w postaci absorbowania obrońców i odciągania ich od niego. Messi w tej drużynie nie ma z kim grać. O zagraniach z klepki nie może nawet marzyć. O dograniu do kogoś, kto wyjdzie na wolne pole też. Jeśli do tego bramkarze nie chcą robić takich prezentów jak De Gea czy Caballero, to zdobycie przez niego bramki staje się prawie niemożliwe. A jeśli jeszcze koledzy chcą pokazać, że w niczym mu nie ustępują i jego obecność na boisku nie jest im potrzebna, to trudno się dziwić jego frustracji i brakowi zaangażowania. Gdy nie ma drużyny, to nie ma też zwycięstw. Czasami lepiej grać jedną gwiazdą, na którą chcą pracować partnerzy (tak jak w kolarstwie), niż kilkoma (prawdziwymi lub domniemanymi), które nie chcą ze sobą współpracować.



Lewandowski ma teraz podobnie. I w Bayernie, i w reprezentacji.