Remis (1:1) z Islandią i bolesna porażka z Chorwacją (0:3) - nie tak wyobrażali sobie mundial kibice Argentyny. W całkowicie odmiennych nastrojach są Brazylijczycy. I choć reprezentacja prowadzone przez Tite rozegrała dopiero jeden mecz (remis ze Szwajcarią), to fatalna postawa Argentyny to już wystarczający powód do świętowania.

Ostatnio dużą popularność zyskał serial "La Casa de Papel", w którym piosenką przewodnią był utwór "Bella Ciao", czyli pieśń włoskich partyzantów antyfaszystowskich z lat 40. ubiegłego wieku.

Brazylijscy kibice przerobili nieco słowa, śpiewając np.: "Ciao Messi! Ciao Messi! (...) Argentyna płacze! A my wygramy ten mundial!'. Efekt końcowy możecie zobaczyć tu:

W piątek Brazylia o godz. 14:00 zmierzy się z Kostaryką.