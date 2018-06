W czwartek w siedzibie TVP na ulicy Woronicza 17 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prezesa telewizji publicznej Jacka Kurskiego, na której został poruszony temat finansów zarządzanej przez niego telewizji, a także wpływów jakie uzyskał polski nadawca publiczny po rozpoczęciu rosyjskiego mundialu.

Kurski przekazał dane z Biura Reklamy TVP, wedle których telewizja publiczna z samych wpływów zarobiła ok. 61 milionów złotych. Na ten wynik złożył się dochód z reklamy (48,3 miliona złotych), sponsoringu (9,8 miliona złotych) oraz przychody z internetu oraz konkursów SMS (2,7 miliona złotych), jakie pojawiły się w związku z mistrzostwami.

To jednak nie wszystko, bowiem dodatkowe 6,5 miliona złotych TVP zarobiła za autoryzowane strefy kibica, których w tym roku jest ok. 3 tysiące. Kolejne 2,1 miliona złotych Telewizja Polska otrzymała za reemisję kanału TVP 4K, a 320 tys. złotych za reemisję TVP Sport. Do tego 1,1 miliona złotych za reklamy nc+ oraz Orange, w których Ci dostawcy telewizji informują o dostępności kanału TVP 4K

Podsumowując po pierwszym tygodniu trwania mistrzostw polska telewizja publiczna odnotowała przychód na poziomie ok. 71 milionów złotych. Prezes Kurski nie podał jednak, jakie były wydatki i ile zysku odnotowała TVP. Tajemnicą objęta jest kwota za którą TVP kupiło prawo do transmitowania mistrzostw świata w Rosji.

- Po raz pierwszy w historii ostatnich kilkunastu lat Telewizja Polska zarobiła na wielkiej imprezie sportowej, jaką jest mundial. To się do tej pory w historii telewizji tego tysiąclecia nie zdarzyło. Stało się tak dlatego, że po raz pierwszy postawiliśmy na swoim. To znaczy, nie uwierzyliśmy Nielsenowi uwierzyliśmy rynkowi, uwierzyliśmy własnej intuicji i podyktowaliśmy ceny spotów cennikowe. Powiedzieliśmy: wiemy, że nas widzowie oglądają, wiemy, ile te spoty są warte, takie są ceny przez nas zaproponowane – one sięgały prawie 400 tys. zł przed rabatem za 30-sekundowy spot w najlepszych meczach Polaków i rynek te reklamy kupił – powiedział prezes na oficjalnej konferencji prasowej.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczęły się 14 czerwca i zakończą się 15 lipca meczem finałowym na stadionie Łużniki w Moskwie.,

