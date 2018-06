11danek 22 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Ale o co chodzi? Lewandowski chcialby raz tu raz tam, prawie wszyscy go chcą tylko jakoś to nie wychodzi. Gdzie mu będzie lepiej niż w Bayern? Z tym co reprezentuje, w innych klubach nie wybije się na taka pozycje jaka ma u Niemców. Jeśli popracuje nad lekko ostatnimi czasy nadpleśniałym Image to w Bayern może jeszcze niejedno osiągnąć.