Mecz zdecydowanie lepiej rozpoczęła Dania - rywal Polski z el. MŚ 2018, Polacy wygrali 3:2 i przegrali 0:4 - która od pierwszych minut mocno zaatakowała Australię i już po siedmiu minutach było 1:0 dla Duńczyków. Jorgensen zgrał w tempo do Eriksena, a ten fenomenalnie przyłożył stopę i kopnął w stronę bramki. Gwiazda Danii strzeliła w sam środek, ale strzał był tak mocny, że Ryan nie miał żadnych szans na reakcję.

Z każdą kolejną minutą lepiej zaczynała grać Australia. W 37. minucie doszło do zamieszania pod bramką, a sędziemu wydawało się, że Poulsen zagrał ręką. Arbiter podbiegł do monitora i nie miał żadnych wątpliwości. Jedenastkę na bramkę zamienił Jedinak, dla którego to już drugi gol z karnego na tym mundialu. Dla Poulsena to już drugie sprokurowanie karnego na trwających właśnie mistrzostwach.

W drugiej połowie gra Dani wyraźnie siadła i szansę na gola mieli głównie Australijczycy. Najlepszą okazję mieli w 80. minucie, gdy Arzani popisał się kapitalną sztuczką techniczną i minął Sisto przy linii końcowej. Akcja była niezwykle efektowna, ale jego dośrodkowanie minęło wszystkich graczy Australii w polu karnym. Australia przeważała, często dośrodkowywała, ale brakowało im dokładności przy wrzutkach.

W końcówce meczu Australijczycy mieli jeszcze dwie okazje na gola, ale kapitalnie bronił Kasper Schmeichel. W przypadku zwycięstwa Duńczycy byliby bardzo blisko awansu. W ostatniej kolejce zagrają z Francuzami.

Tabela grupy C:

Dania 4 pkt - 2 mecze

Francja 3 pkt

Australia 1 pkt - 2 mecze

Peru 0 pkt

O godzinie 17 zostanie rozegrany drugi mecz grupy C - Francja - Peru.

