To miało być raczej wesołe nagranie grupy kibiców, która 19 czerwca udała się na pierwszy mecz Kolumbii na mistrzostwach świata. W Sarańsku ich drużyna grała z Japonią. Na filmie widać jak znajdujący się na trybunach fani odkręcają okular lornetki, a do nakrętki wlewają płyn, ciesząc się , że udało im się wejść na stadion z trunkiem. Jest też kilka komentarzy co do poziomu zabezpieczenia meczów.

Teoretycznie przed wejściem na stadion każdy kibic jest przeszukiwany. Większe bagaże czy sprzęt przejeżdża przez maszyną prześwietlającą. Ochroniarze zawsze sprawdzają czy wnoszone urządzenia to nie atrapy (proszą o włączenie telefonów, komputerów itp.) Jednak zabronionego na stadionach alkoholu nie udało się wykryć.

Filmu zamieszczony w sieci jednych rozbawił innych zdenerwował. Zobaczył go m.in. pracodawca jednej ze znajdujących się na nim osób. Okazało się, że to jego bohater jest pracownikiem państwowych linii lotniczych. Avianca Holdings wydała oświadczenie, że prezentowane tam zachowanie jest „sprzeczne z zasadami i wartościami firmy” i „naruszyło prawo i regulacje obowiązujące na MŚ”. Dodało też informację o zwolnieniu pana Gomeza z pracy.

Zareagowało też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które potępiło nagranie. „Zachęcamy obywateli, którzy noszą koszulkę „La Tricolor” i reprezentują cały kraj do promowania szacunku i naszej kultury” – czytamy.

Weseli kibice mogą liczyć się z kolejnymi konsekwencjami. Jeśli będą chcieli iść na kolejne mecze MŚ. Kolumbijskie władze w porozumieniu z Rosyjskimi analizują ich zawieszenie i odebranie kart kibica.

Kolumbia w swoim drugim meczu mundialu zagra 24 czerwca z Polską w Kazaniu. Mecz z Japończykami przegrała 1:2.