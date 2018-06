1stanczyk 3 godziny temu Oceniono 6 razy 2

"To dobra informacja dla kadry, bo Błaszczykowski w meczu z Senegalem zagrał setny mecz w reprezentacji. "



Czy ja dobrze rozumiem?

Czy ilosc rozgrywanych przez Blaszczykowskiego meczow kadry to jest ta dobra dla kadry informacja?

Czy moze to jest kolejny, typowy dla tak zwanego dziennikarstwa sportowego GW "skrot myslowy"?

Dobra informacja to moze bylaby ilosc wygranych meczow kady z Blaszczykowskim na boisku.

A tak to jest po prostu wyzbyte jakiegokowiek sensu typowe dla anonimowego (PM) gowniarstwa pustoslowie.