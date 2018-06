Gerard Pique jest jednym z najbardziej doświadczonych reprezentantów Hiszpanii. W środowym pojedynku z kadrą Iranu 31-letni defensor zaliczył setny występ w kadrze "La Furia Roja". Jak zapowiedział zawodnik po spotkaniu, najbliższe mecze będą jednym z ostatnich w jego reprezentacyjnej karierze.

- Cieszę się z tego co jest. Reprezentacja jest ważną częścią mojej kariery, którą rozpocząłem ponad 15 lat temu. Podjąłem decyzję, żeby odejść z zespołu w najlepszym momencie. Ostatnią rzeczą jaką chciałbym zdobyć dla reprezentacji jest wygranie mistrzostwa świata - stwierdził Pique po meczu w rozmowie z "Marką".

Oznaczałoby to, że o ile nie przytrafi mu się jakaś drobna kontuzja, która wykluczyłaby go z kilku spotkań, to swoją reprezentacyjną karierę zakończy z 105 występami w kadrze narodowej.

Co ciekawe już w październiku 2017 roku Pique był bliski zakończenia kariery reprezentacyjnej. Kibice "La Furia Roja" domagali się odejścia defensora FC Barcelony po tym, jak zaangażował się w akcje mające na celu doprowadzić do niepodległości Katalonii od Hiszpanii. Ostatecznie po apelach Sergio Ramosa, emocje kibiców zostały opanowane, a Pique kontynuował karierę.

Gerard Pique zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii 11 lutego 2009 roku w meczu towarzyskim przeciwko Anglii. Tak jak wspomnieliśmy do tej pory zagrał równo 100 spotkań w kadrze narodowej, zdobył 5 bramek i zaliczył 3 asysty.

