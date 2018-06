antropoid 2 godziny temu Oceniono 6 razy 2

To prawda, że Wichniarek żadna legenda (potencjał miał, ale w reprezentacji go nie potwierdził), ale też prawda, że Lewandowski zawiódł w którymś kolejnym arcyważnym meczu tej wiosny - 2 razy niewidoczny w meczach LM z Atletico, 2 razy niewidoczny z Realem (poza faulami na nim, których sędzia nie odgwizdał, bo Real Pereza to pupil UEFA), no i Senegal - nie było chłopa na boisku...

Skoro się zarzeka, że jest świetnie przygotowany do mundialu, a potem wygląda jak cień zawodnika, to przyczyna musi być chyba pozasportowa.