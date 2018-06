Przed środowym spotkaniem hiszpańskie media wiele pisały o tym, że chociaż Iran to rywal teoretycznie dużo słabszy, to zadanie łatwe wcale nie będzie. Dziennikarze zwracali uwagę na bardzo dobrą organizację gry w defensywie przeciwników i pisali, że drużyna Fernando Hierro będzie musiała rozbić "irański mur".

Przewidywania mediów okazały się prawdziwe. Chociaż Hiszpanie przed przerwą dominowali na boisku, to dogodnej okazji do zdobycia bramki nie stworzyli. Najlepszą pod koniec pierwszej połowy miał David Silva, jednak jego strzał z 16 metrów i rykoszecie okazał się minimalnie niecelny.

Irańczycy bronili się bardzo mądrze, dzielnie i skutecznie do 54. minuty. Po dośrodkowaniu w pole karne piłkę próbował wybić Ramin Rezaeian, ale zrobił to tak nieszczęśliwie, że trafił nią w Diego Costę, co kompletnie zaskoczyło irańskiego bramkarza.

Skazywany na pożarcie zespół Carlosa Queiroza nie zraził się jednak stratą bramki i odważnie próbował doprowadzić do wyrównania. I niemal im się to udało. Niemal, bo chociaż w 62. minucie Davida de Geę pokonał Saeid Ezatolahi, to sędzia po konsultacji z VAR gola nie uznał. Arbiter - słusznie - dopatrzył się spalonego.

Hiszpania wymieniała mnóstwo podań, ale bramce Iranu nie zagrażała często. Drużyna Queiroza w swoich kontratakach była zdecydowanie konkretniejsza. W 80. minucie powinno być 1:1, ale po akcji Vahida Amiriego w doskonałej okazji spudłował Mehdi Taremi.

Hiszpania pokonała 1:0 Iran i przeskoczyła go w tabeli grupy B. Zespół Hierro jest na pierwszym miejscu do spółki z Portugalią, która w takim samym stosunku pokonała w środę Maroko. Przed ostatnią kolejką faworyci grupy mają po cztery punkty, Iran ma ich trzy, a żadnego nie ma Maroko.

W ostatniej serii gier Iran zmierzy się z Portugalią, a Hiszpania z Maroko. Początek meczów w poniedziałek, 25 czerwca, o godz. 20.00.

