W minioną niedzielę Brazylijczycy zremisowali ze Szwajcarią 1:1. Tego spotkania na pewno dobrze nie będzie wspominał Neymara, którego bardzo brutalnie potraktowali rywale. Napastnik był najczęściej faulowanym graczem na murawie, a schodząc z boiska wyraźnie kuśtykał.

W konsekwencji nie brał udziału ani w poniedziałkowym, ani wtorkowym treningu kadry.

– Neymar narzekał na ból kostki. Był on rezultatem wielu fauli podczas meczu ze Szwajcarią. We wtorek został oddelegowany do indywidualnego treningu siłowego. Do zajęć z drużyną wróci dopiero w środę – mówił we wtorek Rodrigo Lamar, lekarz reprezentacji Brazylii.

W środę nie pojawił się na porannym treningu, ale na drugim już był. Problem w tym, że przedwcześnie opuścił zajęcia. a na twarzy miał grymas bólu.

Wiele wskazuje jednak, że w piątek zdoła zagrać w meczu z Kostaryką.