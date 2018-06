eses4321 20 minut temu 0

Pamiętam jak w zeszłym roku, w Anglii były mistrzostwa świata w rugby i jeden z rugbistow Anglii tak się zachował. Podbiegl do niego sedzia i mówi... "... Jak chcesz coś takiego pokazywać to przyjdź tu za tydzień, będą grały tu panienki - piłkarze..." (do sprawdzenia)... Sto procent racji