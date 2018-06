Miało być inaczej, a wyszło jak zawsze. Polska we wtorek przegrała z Senegalem mecz otwarcia na mistrzostwach świata. Od razu po spotkaniu piłkarze wsiedli do samolotu i wrócili do Soczi. Dzień po meczu większość z nich została w hotelu. Sztab kadry zaplanował jedynie trening wyrównawczy. Na boisku w bazie Sputnik pojawili się zawodnicy, którzy nie zagrali z Senegalem albo zagrali tylko w drugiej połowie.

W trakcie treningu - obok w namiocie - odbyła się też konferencja. Z dziennikarzami nie spotkali się jednak piłkarze ani nikt ze sztabu, pojawił się za prezes PZPN Zbigniew Boniek, który mówił...

... o porażce z Senegalem

- Uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest spotkanie z mediami. Inaczej wyobrażaliśmy sobie początek mundialu. Ale to był mecz na 0:0. To my spowodowaliśmy, że Senegalczycy strzelili dwa gole. Byli silni, wysocy, długo rozgrywali piłkę, no i wykorzystali nasze błędy. Ja doceniam klasę rywala, ale nie da się powiedzieć, by Senegal zagrał znakomity mecz. Gdybyśmy dostali takie prezenty, moglibyśmy zdobyć trzy punkty.

... o taktyce



- Każdy trener jest przekonany, że wybrał najlepszą możliwą taktykę. Czasami jednak boisko to weryfikuje. Nie zagraliśmy dobrze, ale taktyka to tylko jeden z elementów - byliśmy zamuleni, nie wychodziło nam to, co zazwyczaj nam wychodzi. Ale w piłce najważniejsza jest głowa i przygotowanie fizyczne, dopiero później dochodzi do tego taktyka.

... o nastrojach w drużynie

- Piłkarze są smutni po porażce, ale w drużynie nie ma rezygnacji. Życie sportowca nie jest utkane ze zwycięstw. I dopóki jest iskierka nadziei, dopóty będziemy pozytywnie nastawieni, będziemy walczyć.. W Rosji są zespoły, które przegrały pierwszy mecz, ale wciąż mierzą w mistrzostwo świata. My nie mamy takich celów, ale chcemy wyjść z tej grupy.

... o Kamilu Gliku

- Powrót po kontuzji barku do 60 proc. jest łatwy, potem zaczynają się problemy. Bo zaczynają się treningi z zespołem, przepychanie itd. Kamil pracuje bardzo dużo, miejmy nadzieję, że zagra jeszcze na tych mistrzostwach. Żeby jednak mógł wejść na boisko, musi być gotowy na 100 proc.

... o tym, co dalej

- Sytuacja jest ciężka, ale nie tragiczna. Wszystko wciąż jest w naszych rękach, głowach, nogach. Nie zależymy od rywali. OK, mecz z Senegalem na nam nie wyszedł, ale nie szukamy winnych. Zawiedliśmy wszyscy razem, ale nie traktujmy tego jako ostatniej wieczerzy. Ja w tę drużynę cały czas wierzę, jestem spokojny. Przed turniejem założyliśmy sobie, że wyjdziemy z grupy i ten cel się nie zmienia. W niedzielę gramy z Kolumbią, która też musi zarządzać porażką. Jestem przekonany, że pod względem umiejętności piłkarskich nie jesteśmy słabsi.

