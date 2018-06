roman kuch pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Do wszystkich którzy narzekają że Fabiański negocjował umowę na mistrzostwach. Jeśli naprawdę tak sądzicie to gratuluję wiedzy, negocjacje były już dawno rozpoczęte a nasz bramkarz też już dawno ustalił z menegerem warunki kontraktu. Gdyby nie problemy z dojściem do porozumienia klubów to już dwa tygodnie temu by było po temacie. Ale. Wszyscy w Polsce wiedzą lepiej. Wolicie obrażać, wchodzić w tematy wam nieznane, niż poszukać w necie informacji.