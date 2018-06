mer-llink godzinę temu Oceniono 17 razy 13

Trening wyrównawczy najabardziej przydałby sie Panu NAwałce.

Przecież to on przegrał ten mecz.

To on ustawił grajków na granie wszerz, na ty do mnie - ja do ciebie.... Ale broiń Boże w żadnym wypadku nie w stronę bramki przeciwnika.

Tą sama buraczanataktyka przegrał z Protugalią na Euro.

To klarowny przykład Polskiej Mysli Szkoleniowej.

Czyli kapusniak.....

Pan NAwałak zawalił mecz......