Marquez ma znajdować się na "czarnej liście" Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych za "pomoc w praniu pieniędzy na rzecz karteli narkotykowych". Według "New York Timesa" była gwiazda Barcelony nie może mieć żadnego związku z firmami z USA.

Z tego względu Marquez nie może pić wody z tych samych butelek co koledzy, gdyż właścicielem Powerade jest amerykańska firma Coca-Cola. Nie nosi też tych samych strojów na treningach. Marquez nie może dostać również nagrody dla piłkarza meczu (przyznaje ją firma Budweiser) i unika nawet log sponsorów.

Marquez miał też zgodzić się na to, by nie dostać pieniędzy za udział na mundialu, jako że mogło to skomplikować sytuację z bankami. Amerykańskie firmy same dystansują się od meksykańskiej legendy, by nie sprawić sobie żadnych problemów.

Marquez jest na "czarnej liście" od sierpnia. Kilka firm z nim powiązanych jest oskarżonych o działanie na rzecz Raula Floresa Hernandeza, podejrzewanego o prowadzenie kartelu narkotykowego.

Meksykanin nie został oficjalnie o nic oskarżony. Jednak jego aktywa finansowe w USA zostały zamrożone, tak samo jak i te w Meksyku powiązane z amerykańskimi. Jeden z jego prawników - Jose Luis Nassas - przyznał, że obecnie współpracują z amerykańskimi władzami, by rozwiązać sprawę.

FIFA zdaje sobie sprawę z tej sytuacji i jest w stałym kontakcie z meksykańską federacją. Ta przyznała, że "traktuje poważnie" działania Departamentu Skarbu i przygotowała się do mundialu tak, by nie złamać żadnych praw.

39-latek dzięki swojemu występowi w meczu z Niemcami (1:0) został trzecim piłkarzem w historii, który wystąpił na pięciu mundialach. Jednak po meczu dziennikarze nie rozmawiali z nim, gdyż oznaczałoby to konieczność pokazania za nim ścianki, gdzie znajdują się loga czterech amerykańskich firm.

Początkowo FIFA błędnie przekazała nadawcom, że w ogóle nie mogą przeprowadzić z nim wywiadu. Potem naprawiła swój błąd i przekazała, że mogą, o ile zasłonią loga sponsorów.