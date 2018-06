- Nie grali¶my tak, jak chcieli¶my. Senegalczycy czekali na nas, nie chcieli wyj¶ć wyżej, a my grali¶my za wolno, słaba była komunikacja – mówił po meczu Lewandowski, który miał tylko jedn± dobr± okazję do strzelenia gola: po wywalczonym przez siebie rzucie wolnym.

Przez cały mecz był dobrze pilnowany, niewidoczny, nie udawało się na tyle szybko rozegrać piłki, żeby odci±gn±ć od niego uwagę ¶rodkowych obrońców. - Grali¶my do najbliższego, nic tym nie zyskuj±c, nikogo nie zaskakuj±c. Nie próbowali¶my przenie¶ć piłki do przodu, by tam j± utrzymywać. To było za bardzo asekuracyjne, brakowało też ruchu bez piłki. Z przodu nic się nie dało zrobić, za mało było tam prób pogrania, rozrzucenia akcji. Brakowało ostatnich podań, a mnóstwo było niewymuszonych błędów. Po tylu błędach trudno utrzymać chęć do dalszych ataków – mówi Lewandowski.

W niedzielę 24 czerwca Polska gra w Wołgogradzie z Kolumbi± w meczu o wszystko. - Nie jest to dla nas łatwa sytuacja, ale walczyli¶my długo o to, by tu być i się nie poddamy. Dużo jest do zmiany i poprawy.