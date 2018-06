1:2 to pierwsza porażka Polski w meczu o punkty od 0:4 z Danią w eliminacjach mundialu.

– Ale ja tu wielkich podobieństw do tamtego meczu nie widzę. Duńczycy byli dużo lepsi. A z Senegalem to my sami sobie bramki strzeliliśmy – mówi Zbigniew Boniek.

Trzeci raz z rzędu Polska zaczyna mistrzostwa świata od porażki. W 2002 i 2006 po porażkach w pierwszych meczach odpadała z turnieju już w rundzie grupowej.

– Nie ma co płakać. Krytyka jest słuszna i musimy przyjąć tę pokutę, ale nie możemy się poddawać. Trzeba patrzeć do przodu, dalej wszystko zależy od nas. Sukcesy w sporcie są dla tych, którzy umieją reagować. Nie chcę teraz na gorąco mówić zbyt wiele, wchodzić w szczegółowe analizy. Jeszcze będzie czas. Wygrywamy razem i przegrywamy razem. Wyciągniemy wnioski. Przed nami dwa mecze, które trzeba wygrać. A jak wygramy, to gramy dalej.

