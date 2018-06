mentice godzinę temu 0

Piszczek - to ze Piszczek nie ma juz sil juz bylo widac w Dortmundzie, Nawalka zabral emeryta, niestety wspanialy czas Piszczka sie koncy (choc mogl strzeli bramke)

Kuba - pojechal za zaslugi, a nawet zagral w I-szym meczu - facet ktory mial przez pol roku kontuzje, i od dawna nie wie co to mecz

Milik - bez slow, pupilek Nawalki

Lewandowski - najlepszy, ale on ma w glowie nowy kontrakt, jak sie wyrwac z Bawarii

Krychowiak - facet bez kondycji, bez zwrotnosci, wolny jak przedwojenny czolg, cudem strzelil bramke

Zielinski - zwnow najgorszy, najlepiej gra o nic

Cionek - mial ganiac malych i szybkich murzynow, a wyszlo trzesienie gaciami

Pazdan - jedyny co cos trafial

co najmnije szesciu zawodnikow gralo padake, wiec nie mozna bylo sie spodziewac cudu