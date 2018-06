Robert Wyle pół godziny temu Oceniono 13 razy 11

Dziś popołudniu napisałem w komentarzach do "Misja Rosja" rzecz następującącą ( do sprawdzenia - Robert Wyle...)

"Dziwię się zachwytom nad Milikiem. Odkąd wszedł na boisko z Chile gra się natychmiast posypała.Że nie wspomnę o meczu z Litwą. 90 minut ( chyba jako jedyny dostał szansę gry przez 90 minut ) dreptania i uciekania od piłki... Napastnik, który nie miał udziału nawet poprzez asystę w ani jednej z bramek.

Milik w pierwszym składzie zaowocuje kompletnym brakiem skuteczności na co nie możemy sobie pozwolić, zwazywszy na to , że sytuacji bramkowych będzie zapewne kilka w całym meczu.."

"Przemysław Rudzki - "wolałbym Senegalczykom wysłać sygnał (...) że gra Milik (...) żeby pomyśleli sobie- aha- to Polacy idą po nas...".

Oni raczej odczytaja ten sygnał, że mogą zdjąc bramkarza i wystawić dzięki temu kolejnego napastnika :-)"

Nie wiem kto jest jego menadżerem. Wiem, że musi byc dosyć mocno poukładany w PZPN jak i u Nawalki skoro jest tak usilnie promowany do wyjściowego składu...

Ponieważ Milika nienawidze na bieżąco spisywalem jego występ w meczu.

Oto wystp Milika ( możecie sobie sprawdzić oglądając ponownie mecz)

Rozpisany każdy kontakt z piłka, na końcu w ktorej minucie....

1 – strata 2’

2 – podanie do nikogo (strata) 10’

3 – strata 11’

4 – strata 13’

5 – niecelne podanie (strata) 13’

6 – celne podanie 23’

7 – straszna strata (podanie do przeciwnika w środkowej strefie boiska) 27’

8 – niecelne podanie (strata) 39’

46 minuta – wrócił za piłką na swoją połowę cały zespół, nawet Lewandowski – oprócz Milika…

II połowa:

9 – celne podanie na 2 metry… 48’

10 –fatalne ustawienie (skutkujące brakiem możliwości odbioru podania) 51’

11 – dobre podanie ofensywne 55’

12 – celne podanie (niestety defensywne) 63’

13 – rzut rożny debil!!! - dośrodkowanie wylądowało za przeciwległą linią out… (strata) 67’

14 – niecelny strzał na bramkę… 70’

73 minuta – Milik schodzi z boiska w towarzystwie gwizdów…

Podsumowanie pracy napastnika:

73 minuty na boisku, 14 interwencji, w tym: 8 strat piłki, 4 celne podania (z czego 3 nic nie wnoszące do gry!), 1 STRZAŁ!!! i 1 fatalne ustawienie w ofensywie…



Nie chce mi się komentowac....