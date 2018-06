"Neymar jak Ronaldo" - pisali w mediach społecznościowych niektórzy kibice. W 2002 roku legendarny brazylijski piłkarz przed mundialem również zaskoczył fanów swoją fryzurą. On jednak, w przeciwieństwie do Neymara, ograniczył się do samej grzywki. Obecny gwiazdor Brazylijczyków zaprezentował nieco bardziej kontrowersyjną fryzurę.

Ale o tamtej fryzurze możemy już zapomnieć. W zdjęciu opublikowanym na profilu jego matki Nadine Goncalves pokazał nieco mniej kontrowersyjną fryzurę.

