Zamiast koszulki z orzełkiem - peleryna niewidka

Kiedy Polska ostatni raz grała na mundialu Milik miał dwanaście lat i dopiero rok później rozpoczął treningi w Rozwoju Katowice. Upłynęło kolejne dwanaście lat i Arkadiusz przygotowywał się do najważniejszego meczu w swoim życiu. Przed meczem z Senegalem pojawiał się w prognozowanych składach, a później jego obecność została oficjalnie potwierdzona. Kibice mogli poczuć się oszukani, gdy po rozpoczęciu meczu znalezienie Milika na boisku graniczyło z cudem. Przypomniał o sobie dopiero po pół godzinie. Nie była to jednak miła niespodzianka, a spore rozczarowanie.

Ani Lewandowskiemu, ani Milikowi nie grało się w tym meczu łatwo. Dobrze zorganizowani Senegalczycy skutecznie odcinali polskich napastników od podań z głębi pola. Milik często zmieniał więc pozycje i cofał się do drugiej linii, by rozgrywać piłkę. Właśnie niecelne podania najbardziej irytowały w jego grze. Swój występ przeciwko Senegalowi spuentował dwoma dziecinnymi stratami w jednej akcji. Wydawało się, że jest pierwszym piłkarzem do zmiany i że ta nastąpi już w przerwie meczu. Być może plany selekcjonera pokrzyżowała konieczność zdjęcia z boiska Jakuba Błaszczykowskiego.

Tylko jedno podanie do Lewandowskiego

Współpraca Milka z Lewandowskim właściwie nie istniała – przez 75 minut wymienili między sobą jedno podanie. Takie nic nie dające - na pięć metrów, daleko od pola karnego Senegalczyków. Napastnik Napoli miał jedną sytuację, w której mógł strzelić gola. Po dograniu z prawej strony boiska dobrze zbiegł na krótki słupek, ale strzał czubkiem buta trafił tylko w boczną siatkę. Kilka minut po tej akcji Milik był już na ławce rezerwowych. Zmienił go Kownacki.

Wydaje się, że stawka tego meczu zdecydowanie Milika przerosła. Był zdenerwowany, nie potrafił się skoncentrować i w efekcie nie wychodziły mu nawet najprostsze zagrania. Gdy realizator pokazywał na zbliżeniu twarz napastnika widać było złość i zagubienie. Często rozkładał ręce i gestykulował. Niewiele z tego wyniknęło.

