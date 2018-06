Tomasz Werner pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

......hm...chciałem skomentować , ale to co zobaczyłem, to jakiś żart, to był mecz na mundialu??? Poziom beznadziejny i najgorszy mecz do oglądania, ten Senegal, to też słabiutki, poziom ekstraklasy, i jak oglądałem z kumplami powiedziałem im że obie drużyny grają jakby narobiły w gacie i to musi być zero zero, chyba że sobie sami strzelimy... ale się na mnie wkurzyli😉 Z taka gra wracajcie jak najszybciej, bo szkoda nerwów i waszych i kibiców.