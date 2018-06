matts06 2 godziny temu Oceniono 22 razy 18

Uwielbiam takie momenty jak nadmuchany balonik pęka. Trzeba patrzeć realnie, a realnie to od początku było wiadomo, że z tej grupy będzie ciężko wyjść, ale u nas już się zastanawiano czy Anglia czy Belgia w kolejnej rundzie.

A co do samego mecz, to tragedia. Nie sądziłem, że będzie aż tak źle. Taktycznie - dno, kompletny brak pomysłu na grę. Fizycznie - dno, nasi ledwo się ruszali w drugiej połowie, to raczej nie wróży dobrze przed kolejnymi meczami. Ogólnie szykuje się szybki powrót do domu.