tacx 2 godziny temu Oceniono 8 razy 8

Nie a co analizować szans bo wynik tego meczu nie jest problemem. Problemem jest gra reprezentacji i jej potencjał. Szeczerze mówiac to jest ona na poziomie Arabii i iranu czyli najsłabszych drużyn turnieju. nawet z egzotyczną Australią nie mozemy się równać - tam była przynajmniej ambicja, wybieganie i siła a u nas człapanie i klepanie piłki przez obrońców.

Wszystkie drużyny z płd ameryki sa o lata świetlne od nas jeśli chodzi o wybieganie, szybkość, agresję. Milik to ja nie wiem gdzie on błądził w tym meczu? Maślaki zbeirał czy mrówki w trawie łapał? Cos neiwyobrażalnego.

Słowem - jak to ma tak dalej wyglądać to niech się pakują i do domu bo to wstyd tylko i nic więcej