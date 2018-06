Przez wiele miesięcy trwała saga związana z ewentualnymi transferem Francuza do FC Barcelony. Blaugranie nie udało się jednak sprowadzić Francuza, który stwierdził, że jest zbyt przywiązany do drużyny z Madrytu.

Okazuje się jednak, że oprócz przywiązania do barw klubowych Griezmann zarobi także ogromne pieniądze. Griezmann będzie teraz zarabiał bagatela 23 miliony euro netto, a jego klauzula odstępnego została zwiększona do blisko 200 milionów euro. Umowa będzie obowiązywać do 2023 roku

Francuz kilkukrotnie zmieniał decyzję o poinformowaniu opinii publicznej o swojej przyszłości. Początkowo swoje plany miał ogłosić przed mundialem. Kilka dni temu jednak zdecydował inaczej: - To nie jest odpowiedni czas, by mówić o mojej przyszłości. Wiem, że oczekiwania są duże, ale to nie jest ten dzień - powiedział Griezmann.

Decyzja miała być podjęte po mundialu, ale okazało się, że Atletico ogłosiło ją wcześniej.