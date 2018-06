14.00: Kolumbia - Japonia

Pierwszy mecz "polskiej" grupy H. Kolumbijczycy są faworytem tego pojedynku Co prawda zremisowali z Egiptem tuż przed wylotem do Rosji z Egiptem, a wcześniej z Australią (w obu meczach był bezbramkowy remis), ale i wygrali 3:2 z Francją, czyli jednym z faworytów do wygrania mundialu. Japończycy są świeżo po trzęsieniu ziemi, jakim była zmiana selekcjonera. Od tego momentu przegrali mecze z Ghaną i Szwajcarią (po 0:2) i wygrali z Paragwajem (4:2).

Jak to widzą bukmacherzy?

Bukmacherzy STS są zdania, że w starciu Kolumbii z Japonią górą będzie drużyna z Ameryki Południowej. Podobnie typują gracze STS – aż 96% z nich stawia na zwycięstwo Kolumbii. Zaledwie 3% klientów STS obstawia remis, a tylko 1% wierzy w wygraną Japonii. 82% graczy STS uważa, że Kolumbijczycy zdobędą więcej niż jednego gola. Natomiast 55% klientów STS jest przekonanych, że w spotkaniu zobaczymy rzut karny.

17.00: Polska - Senegal

To jest ten dzień, na który czekali wszyscy kibice reprezentacji Polski. Kadra Adama Nawałki rozpoczyna walkę o punkty w fazie grupowej mundialu. Na sam początek reprezentacja Senegalu, która nie zachwycała w meczach sparingowych. W tym roku zawodnicy Aliou Cisse zagrali 5 spotkań towarzyskich, z czego wygrali tylko jedno (z Koreą Południową, 2:0) pozostałe zremisowane (w tym z Uzbekistanem oraz Luksemburgiem), a z Chorwacją przegrali. "Biało-czerwoni" również nie zachwycali. Przegrali z Nigerią (0:1), zremisowali z Chile (2:2), oraz wygrali z Koreą Południową (3:2) oraz Litwą (4:0).

20.00: Rosja - Egipt

Mecz na inaugurację 2. kolejki gier. Rosjanie będą podbudowani wysokim zwycięstwem nad Arabią Saudyjską (5:0) i na pewno zawodnicy Stanisława Czerczesowa będą chcieli podtrzymać dobrą passę. Egipcjanie pechowo przegrali w ostatnich minutach z Urugwajem i jeżeli piłkarze Hectora Cupera chcą myśleć o graniu w fazie pucharowej to muszą koniecznie wygrać z gospodarzami turnieju.

Co się wydarzyło na mundialu w poniedziałek?

Szwecja lepsza od Korei

Spotkanie Szwecji z Koreą nie stało na najwyższym poziomie. Dość powiedzieć, że na pierwszy celny strzał musieliśmy poczekać blisko 30 minut. Przez całe spotkanie Koreańczycy oddali 5 strzałów (ani jeden celny), czyli tyle samo ile Szwedzi oddali celnych uderzeń (ogółem na bramkę uderzyli 15 razy). Gola na wagę zwycięstwa zapewnił w 65. minucie Andreas Granqvist.

Belgia wygrywa, ale nie bez problemów

Bardzo dużo problemów sprawiła reprezentacja Panamy Belgom. Piłkarze z Ameryki Środkowej długo bronili się i pierwszą bramkę stracili dopiero na początku drugiej połowy. Z każdą kolejną minutą Panama opadała z sił, co tylko napędzało dodatkowo Belgów. Dwie bramki dołożył jeszcze Romelu Lukaku i mecz zakończył się wynikiem 3:0.

Angielski thriller

Do samego końca meczu musieli Anglicy walczyć o korzystny wynik. Już na samym początku spotkania bramkę zdobył Harry Kane, po rozegraniu rzutu rożnego. Jeszcze przed przerwą Tunezyjczycy wyrównali. Bezmyślny faul w polu karnym popełnił Kyle Walker, który łokciem uderzył jednego ze swoich rywali. Karnego na jedenastkę wykorzystał Fardzani Sasi. Bliski obronienia strzału był Jordan Pickford, który wyczuł intencje strzelca.

Anglicy rzucili się do ataku, ale długo nie mogli sforsować skutecznej w poniedziałkowy wieczór tunezyjskiej obrony. Z ratunkiem przyszedł w 91 minucie Harry Kane, który wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego od Harry'ego Maguire'a

