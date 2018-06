sob_mar 2 godziny temu Oceniono 11 razy 5

Je¶li Cionek i Pazdan maj± grać na ¶rodku, to musi być wariant ofensywny, bo z t± dwójk±, to sorry, ale jakie¶ bramki wpu¶cimy i to prawdopodobnie nie jedn±. To będzie mega ciężki mecz, którego absolutnie nie możemy przegrać, bo je¶li Kolumbia wygra z Japoni±, a raczej wygra, to będziemy musieli wygrać dwa pozostałe mecze, by awansować, bo cztery punkty nam nie wystarcz±.