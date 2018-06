Robert Lewandowski w rozmowie z brytyjskim "Guardianem" przyznał, że musi bardziej kreatywny, kiedy wychodzi np. do restauracji ze znajomymi. Nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne, szalik i czapka z daszkiem. Koledzy i rodzina polskiego napastnika musi się do niego zwracać "Emil".

- To czysty przypadek, że padło akurat na Emila. Nie używam go często, ale jest to bardzo przydatne, w szczególności, gdy jesteśmy gdzieś z przyjaciółmi - powiedział Robert Lewandowski.

- Przykładowo w restauracji rozmawiamy czy śmiejemy się, ale nie używamy "Robert" czy "Lewy". W takich sytuacjach jestem Emilem. Nikt nie rozgląda się i nie patrzy w moim kierunku. Jeżeli jednak ktoś mnie rozpozna i pyta mnie się czy jestem Robertem Lewandowskim, wtedy odpowiadam "Przepraszam, to pomyłka. Wyglądam jak on, ale jestem Emil, nie Robert" - dodał reprezentant Polski.

Po tej rozmowie snajper Bayernu Monachium będzie musiał jednak zmienić ten pseudonim, ponieważ wiele osób będzie znało już ten sposób Lewandowskiego na chwilę prywatności na mieście.

Reprezentacja Polski we wtorek rozpoczyna zmagania na mistrzostwach świata. Kadrowicze Adama Nawałki zagrają z Senegalem. Następnie zmierzą się kolejno z Kolumbią oraz Japonią.

Bądź na bieżąco z informacjami sportowymi. Wszystko o mundialu i nie tylko. Zapisz się do newslettera