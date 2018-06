pix_d 4 godziny temu Oceniono 9 razy 1

Ewolucja "prawdziwego polskiego kibica". Pełno tu takich:

przed losownaiem eliminacji:

w grupie te patałachy nie zajmą wyższego miejsca niż trzecie

po losowaniu:

o ale łatwa grupa - ale my nie umienimy grać z gorszymi. będzie wpiper...del

po wygranej grupie:

łeee!! taka grupę to każdy by wygrał

Lewy 16 goli?! Phi!! takim nastrzelać to pikuś! W Rosji go rozjadą

przed losowaniem MŚ:

w każdej grupie wpier...del. Gamonie jadą na wycieczkę do Rosji

po losowaniu:

pompujemy balonik. Zaczyna się. Trzy mecze i do domu. Frajerzy nawet bramki nie ustrzelą.

po przylocie do Soczi

Peszko z Grosickim pewnie piją od rana do wieczora. Panienki wycieczki sobie robią. Senegal ich zabiega! Trawę kosić a nie w piłkę grać!



A teraz puśćmy wodze fantazji...



po wyjściu z grupy:

quu..rwa ale farciarze. teraz to ich Angole rozjadą. Szczęsny się pogubi . Lepiej niech sobie na plaży poleżą

po 1/8

Angole to ciniasy a z Niemcami to tylko raz zremisowalismy. Lewy pewnie się sprzedał, Bayern mu zapłacił. Zejdzie po pierwszej połowie

po 1/4

E! NIemcy i tak byli bez formy. Hiszpanie nas zabiegają. Pazdan z Glikiem to już o browarze myślą . Pompujemy balonik pompujemy!

po 1/2

Q...urwa 1:0 i to z karnego. Du...pa nie wynik. A w ogóle to Krychowiak to niech za modę się weźmie a nie w piłkę gra! Kaleczy rzemiosło. Iniesta to zagrał mecz!

po finale

Ja pier...dole ale ci nasi to farciarze! W karnych wygrać finał! Najgorszy finał jaki widziałem, najgorszy Mistrz Świata w historii. Je...bać taka reprezentację. Więcej emocji jest w meczu szachowym. Nawałka won!