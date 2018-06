Iran pokonał 1:0 Maroko w pierwszym meczu grupy B. Spotkanie nie stało na zbyt wysokim poziomie, a decydująca bramka padła dopiero w 95. minucie po samobójczym trafieniu Aziza Bouhaddouza. W 76. minucie Nordin Amrabat zderzył się przy linii bocznej z jednym z rywali i długo się nie podnosił. Po meczu okazało się, że doznał wstrząśnienia mózgu.

Nordin Amrabat nie zagra w meczu Maroko - Portugalia ANDREW MEDICHINI/AP

31-latek trafił do szpitala, gdzie spędził noc. Po badaniach dostał pozwolenie na powrót do zespołu, ale ma tygodniowy zakaz gry w piłkę. Oznacza to, że na pewno nie zagra w środowym meczu Maroko - Portugalia, ale gry w spotkaniu z Hiszpanią (25 czerwca) wykluczać nie należy.

Maroko po pierwszej kolejce zajmuje ostatnie miejsce w grupie B.

Bądź na bieżąco z mundialem. Wszystkie najważniejsze i najciekawsze informacje

Terminarz MŚ 2018