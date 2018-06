- Rozczarowani, sfrustrowani, schodzący ze spuszczonymi głowami - tak "Bild" opisał zachowanie niemieckich piłkarzy po końcowym gwizdku.

- Ale tylko jedna osoba wciąż się śmiała. Brandt schodząc do szatni został poproszony przez kibica o wspólne zdjęcie. Wziął smartfona, przygotował się do selfie, uśmiechnął się i zrobił sobie zdjęcie - pisze "Bild".

Brandt został zapytany o swoje zachowanie. - Oczywiście po takiej porażce jesteśmy niezadowoleni. Schodziłem do szatni, ale mały chłopiec krzyczał do mnie. W tamtej chwili nie myślałem o tym. Postanowiłem zrobić mu przysługę, to tyle.

Zawodnik Bayeru Leverkusen - 12 goli w poprzednim sezonie - zdradził też nastroje w szatni. - Byliśmy przybici, wszyscy spodziewaliśmy się czegoś innego. Ale podniesiemy się.

Brandt wszedł na boisko w końcówce zamiast Timo Wernera. Miał jedną z lepszych okazji na wyrównanie, uderzał z dystansu, ale trafił w zewnętrzną część słupka.

Niemcy w następnych meczach zagrają ze Szwecją oraz Koreą Południową.

