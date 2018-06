Argentyna – Islandia 1:1, Niemcy – Meksyk 0:1, Brazylia – Szwajcaria 1:1: to nie są normalne wyniki. Nie wierzę, że przed pierwszą kolejką mundialu ktokolwiek pomyślał, że swojego meczu nie wygra żadna z tych trzech wielkich drużyn typowanych do tytułu.

Największą niespodzianką jest dla mnie remis Argentyny. Tu, w Brazylii, wszyscy są bardzo zaskoczeni ich wynikiem. Oczywiście ja pamiętam Islandię z bardzo dobrej gry na Euro 2016, które oglądałem, śledziłem ich też w kwalifikacjach do mundialu i wiem, że bardzo dobrze sobie radzili. Jestem zdziwiony, że zremisowali, bo na swój dobry wynik nie zapracowali aż tak jak Meksykanie i Szwajcarzy. Meksyk zagrał z Niemcami świetnie, Szwajcaria z Brazylią była bardzo dobra, a Islandia? Przez cały mecz ich cała „jedenastka” była za piłką, tylko przeszkadzała.

Oczywiście remisem Argentyny Brazylia żyła do swojego remisu ze Szwajcarią. Dlaczego Brazylia nie wygrała? Stworzyła sobie kilka bardzo dobrych okazji, ale świetnie bronił Sommer. Poza tym kilku brazylijskich piłkarzy grało zbyt nerwowo. Nie wiem skąd się te nerwy wzięły. Może z faktu, że to był ich pierwszy mecz na mistrzostwach. Ale to dotyczyło też Neymara. Chyba tylko Coutinho grał swoje. Nie dlatego, że strzelił gola. On brał piłkę, pokazywał swoją normalną pewność. A Neymar stracił bardzo dużo piłek. Nie radził sobie też Willian, więc ofensywa Brazylii nie grała jeszcze na najwyższym poziomie.

Lepiej było w obronie. Szwajcarzy stworzyli sobie tylko jedną sytuację. Moim zdaniem gol dla nich nie powinien być uznany, bo Zuber odepchnął Mirandę, zanim wyskoczył do piłki i głową trafił do siatki. Ale nie mówię, że tu doszło do jakiejś skandalicznej decyzji. Po prostu w takich sytuacjach sędziowie raz gwiżdżą, a raz nie, tu sędzia nie zauważył faulu.

Generalnie w Brazylii są pretensje do sędziego nie tylko o tę sytuację, ale też za faul na Jesusie w polu karnym. Jesus był przy piłce, osłaniał ją i został przewrócony. Sędzia powinien to obejrzeć na powtórce, a nie chciał. Szkoda. Ale też chcę podkreślić, że drużyna mierząca w mistrzostwo świata nie może być zależna od jednej czy dwóch decyzji sędziego. Brazylia musi grać lepiej, tworzyć jeszcze więcej okazji i strzelać więcej bramek. Wtedy nie będzie żadnych pretensji.

Szwajcarów trzeba pochwalić za skuteczność, ale i za to, że próbowali grać w piłkę, że nie ograniczali się do stania pod własnym polem karnym i przeszkadzania.

Bardzo podobał mi się Behrami. Według mnie był piłkarzem tego meczu. Jego zadaniem było krycie Neymara i wywiązywał się z tego świetnie. Tak uprzykrzał życie rywalowi, że ten ciągle chodził zdenerwowany i tę nerwowość było widać w jego grze.

