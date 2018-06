stary71 7 godzin temu Oceniono 6 razy 4

"...Paulinho zmarnował kapitalną okazję do otworzenia wyniku na początku spotkania" - pisze Autor relacji. Jeżeli już - to do OTWARCIA, nie do OTWORZENIA. A poza tym przypominam, że wyniku otworzyć nie można. To sprzeczność sama w sobie. Wynik - jak sama nazwa wskazuje - to coś, co WYNIKA z czegoś na końcu, coś, co jest rezultatem. Otworzyć można puszkę z piwem, nie rezultat. 0:0 to też wynik, choć przecież nikt go nie otworzył. Ktoś kiedyś zwrócił mi uwagę, że w gwarze sportowej jest mnóstwo przenośni, jak np. "strzelić bramkę", czy też "zdobyć gola". To jednak jest coś innego.