Niemieckie media boją się o awans po tej porażce. W kolejnych spotkaniach zmierzą się ze Szwecją oraz Koreą Południową.

W drugiej rundzie drużyny z grupy E (niemieckiej) zagrają z ekipami z grupy F. Grają w niej Brazylia, Szwajcaria, Serbia i Kostaryka.

To "Canarinhos" są zdecydowanymi faworytami tej grupy. Jeśli ją wygrają, to w 1/8 finału zagrają z drugą ekipą z grupy E. I mogą to być Niemcy! Taki scenariusz jest w tej chwili bardzo możliwy. Brazylia dostałaby szansę rewanżu za 1:7 w półfinale brazylijskiego mundialu przed czterema laty.

Jedna z tych drużyn może być również rywalem Polski w ewentualnym ćwierćfinale. Wszystkie scenariusze można sprawdzić TUTAJ.

