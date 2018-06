Pomocnik starł się w 35. minucie meczu z Peru (1:0) z Jeffersonem Farfanem i został zniesiony na noszach. Według lekarzy prawdopodobnie złamał dwa żebra, o czym poinformował selekcjoner Age Hareide.

Kvist wróci do domu do Danii. Reprezentacja będzie miała od tej pory 22 piłkarzy do dyspozycji. Wymienić kontuzjowanego zawodnika można jedynie na 24 godziny przed pierwszym meczem.

Kvist - zawodnik FC Kopenhagi - to jeden z kluczowych piłkarzy w ekipie Hareide. W meczu z Peru został zastąpiony przez Lasse Schoene.

W drugim meczu tej grupy Francja pokonała Australię 2:1.

