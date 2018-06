Saliou Ciss doznał kontuzji w trakcie przygotowań do mistrzostw świata, ale poleciał z kadrą Senegalu do Rosji. Miał przejść szybką rehabilitację, ale okazało się, że nie zdąży dojść do pełnej sprawności. W niedzielę 28-letni lewy obrońca opuścił zgrupowanie.

Aliou Cisse, szkoleniowiec reprezentacji Senegalu zdecydował się na zmianę w 23-osobowej kadrze. Wszystko na niespełna 48 godzin przed meczem z reprezentacją Polski. Kontuzjowanego Cissa zastąpił Adama Mbengue, 24-latek z Caen. Ciss to jeden z kluczowych zawodników reprezentacji Senegalu. Na turnieju w Rosji miał zabezpieczyć lewą stronę defensywy.

Mbengue jest już w drodze do Rosji. Do zespołu Aliou Cisse ma dołączyć w niedzielę wieczorem. - Mbengue jest przygotowany do turnieju. Trenował w Rufisque, gdzie mieszka. Z powodu ramadanu trenował wyłącznie wieczorami - ujawnił Mansour Loum, doradca sztabu szkoleniowego w reprezentacji Senegalu.

Mecz Polska - Senegal odbędzie się w Moskwie (19.06). Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 17. Relacja w Sport.pl - To jest Twój LIVE.