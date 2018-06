kisssmyass 6 godzin temu Oceniono 1 raz 1

co za głupi nagłówek. Jak to jakim cudem Dania wygrała?! A bramkarz to co, bimba?! Dzięki bramkarzowi wygrali! Czasem tak jest że jakieś pseudodziennikarki wypisują jakieś bzdury o matematycznym programowaniu taktyki gry, podczas gdy wszystko zalatwia. j e d n o s t k a! Jeden człowiek! K urwa! Odpowiedniej klasy. I posprzątane!