vald 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Gdy jakiś piłkarz zapomniał ze sobą akredytacji, przez pierwsze dni nie był wpuszczany na piętro, miał problem z wejściem do swojego pokoju"

Aha. Tzn że waletował gdzieś na parterze, albo mu rozbili namiot na murawie. Po tych kilku dniach koledzy przynieśli mu akredytację i wreszcie mógł wejść. No cóż jeśli to prawda, to lekcja pokory iście w ruskim stylu.

Oj dziennikarze dziennikarze.Wy to umiecie nakręcić temat.