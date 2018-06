Po decyzji administracji Donalda Trumpa, po której USA wycofały się z umowy nuklearnej z Iranem i nałożyły na ten kraj kolejne sankcje, firma Nike oświadczyła, że nie może już dostarczać butów piłkarskiej reprezentacji tego kraju. I to tuż przed startem mistrzostw świata w piłce nożnej.

Selekcjoner reprezentacji Iranu Portugalczyk Carlos Queiroz był zaskoczony decyzją Nike. - Piłkarze są przyzwyczajeni do sprzętu sportowego, w którym grają. To nie jest w porządku dokonywać takiej zmiany na kilka dni przed ważnymi meczami - powiedział szkoleniowiec dziennikarzom przed rozpoczęciem mundialu.

Interwencja FIFA nie pomogła

Nike w oświadczeniu tłumaczyło, że musi się stosować do przepisów prawa, ale, co ciekawe, sankcje, na które powołuje się Nike, zaczną obowiązywać dopiero od sierpnia. A do wcześniejszych sankcji, które obowiązywały m.in. podczas MŚ 2014, firma się nie stosowała.

Interweniować próbowała FIFA, ale Nike decyzji nie zmieniło. Reprezentacja Iranu mundial 2018 rozpoczęła od meczu z Marokiem. Irańczycy wygrali 1:0 po... samobójczej bramce Aziza Bouhaddouza. Większość graczy Iranu, którzy wcześniej korzystała z butów firmy Nike, w nich zagrała. Część z nich kupiła je za własne pieniądze, inni poprosili o pomoc kolegów z innych drużyn. Po spotkaniu nie kryli oburzenia.

"Decyzja Nike była kompletnie niepotrzebna i kuriozalna"

- To brak szacunku. Polityka nie ma nic wspólnego z piłką nożną, więc nie trzeba się w nią angażować. Reklama, którą ta firma zrobiła sobie w Iranie, 80-milionowym państwie, nie jest zbyt dobra - mówił Alireza Jahanbakhsh.

To, co zrobiło Nike, jest bardzo złe. Nie chcemy przenoszenia polityki do sportu - stwierdził Karim Ansarifard.

- Trenujemy i gramy w złych warunkach. Nie mamy boisk, nie ma zgrupowań, nie gramy meczów towarzyskich. To wszystko przez sankcje. Pozwólcie moim chłopakom grać w piłkę. Niech cieszą się tym, co robią, jak wszyscy piłkarze na świecie. FIFA twierdzi, że chce oddzielać sport od polityki, ale tak nie jest. To niesprawiedliwe dla 23 piłkarzy, którzy po prostu chcą grać. W meczu z Maroko pokazali, że zasługują na to, by być traktowani jak wszyscy inni zawodnicy na świecie - podkreśla Queiroz.

- Ta decyzja Nike była kompletnie niepotrzebna i kuriozalna. To aroganckie zachowanie przeciwko drużynie, przeciwko młodym piłkarzom - dodał Queiroz.

