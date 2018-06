francis25 wczoraj Oceniono 1 raz 1

To co mi się nie podoba, to to, że kamera główna tego stadionu Spartaka w Moskwie, transmitująca ten mecz w TV, jak i główne kamery w 3 pozostałych meczach MŚ (w tym na największym stadionie Łużniki w Moskwie!), była dla mnie położona za nisko! I przez to gorzej mi się oglądało to jak i inne widowiska piłkarskie, nie widać na przykład tak dobrze co dzieje się po drugiej stronie boiska, perspektywa też jest gorsza. Po prostu widać gorzej. Lubię tak ustawioną kamerę jak na Stadionie Narodowym w Warszawie lub takie jakie byłyby na boiskach ME we Francji w 2016. Tam ujęcia kamer były super (mozna je znaleźć na Youtubie). Na dwóch pozostałych stadionach (mecz Francja-Australia i Maroko-Iran) ujęcia kamery głównej były w miarę OK.



Z przykrością zatem stwierdzam, że kamery główne transmitujące mecze na kilku stadionach w Rosji są położone za nisko. Pod tym względem organizatorzy MŚ nie popisali się.

Czy komuś też przeszkadzają za nisko położone główne kamery transmitujące mecz na stadionach? Jakie macie odczucia co do głównych kamer w dotychczasowych meczach?