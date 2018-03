MŚ 2018. Rekordowa oglądalność meczu reprezentacji Polski

Mam nadzieję że to był pierwszy i ostatni mecz reprezentacji na tym stadionie.Odniosłem wrażenie że oglądam jakieś mistrzostwa Afryki albo archiwalne nagranie z 1974 roku z mistrzostw świata w RFN.Stadion nadaje się do wszystkiego tylko nie do meczów piłkarskich.Kibice oddzieleni od murawy bieżnią i jeszcze jakimiś pasami tartanu.Powinni każdemu przy wejściu wręczać lornetki teatralne.Zastanawiam się komu potrzebny ten moloch i kto będzie płacił za jego utrzymanie?