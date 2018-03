Polska - Korea Płd. Lewandowski: Do poprawy jest wiele. Nie umieliśmy stworzyć dobrej sytuacji

rol-li pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Jak ogladalem mecze Reprezentacji Polski z Nigeria i Korea to doszlem do wniosku ze Polska powinna zajmowac w Rakigu 100tna pozycje . Nie 6 ta olbo 8 ma. Nie ma takiej druzyny w Europie ktora tak fatalnie gra. Strzela jedna albo dwie bramki i cofa sie kompletnie do defenzywy i daje przeciwnikowi rozwijania i nakladonia gry ofenzywnej. Ale takie jest nastawienie prawie kazdej druzyny narodowej Polski czy do lat 16-tu czy 17,18 19, czy do 21lat. Kiedy koreanczycy strzelili gola to defenzywa patrzala na pilke stojac w miejscu. Nawalka to zly trener moze by byl dobry dla reprezentacji Kobiet. Polska caly czas gra futbal defenzywny. I to sie nikomu nie podoba. I dlatego wszyskie druzyny chcialyby grac z Polska ktora jest bardzo slabym przeciwnikiem.Kibice musza sie tez obudzic ze snu i wszystkich wygwizdac za ich nieudolna nudna pilke jaka pokazuja. Mam wielka prosbe prosze zostancie w domu i nie jedzcie na mistrzostwa swiata bo sie skompromitujecie. Albo zmiencie trenera Felix Magath czeka na propozycje. On by doprowadzil reprezentacje do wielu sukcesow Jestem tego w 100% tach pewny. On by zawodnikom reprezentacji do dupy nakopal i powazucal wszystkich leniwych. I taka jest prawda.